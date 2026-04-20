सवाई माधोपुर: ‘तेल’ की रस्म के दिन दुल्हन गहने और नकदी लेकर हुई फरार, फूट-फूट कर रोऐ पिता

शुक्रवार को घर में शादी से पूर्व होने वाली 'तेल' की रस्म चल रही थी। इसी दौरान दुल्हन के पिता अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारों को न्योता देने के लिए 'बनोठा' गाँव गए हुए थे। घर पर दुल्हन की बहन और अन्य परिजन मौजूद थे। इसी बीच मौका पाकर दुल्हन ने घर के संदूक साफ़ कर दिए और चुपके से निकल गई। जब पिता घर लौटे, तो उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उनकी बेटी घर में मौजूद नहीं है। काफी तलाश करने के बाद भी जब उसका सुराग नहीं लगा, तो घर की अलमारियां चेक की गईं, जहाँ से नकदी और जेवर गायब मिले।