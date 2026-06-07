Mahant Devanand Murder : महंत देवानंद की निकाली गई अंतिम यात्रा, नम आंखों से दी गई समाधि, हत्यारे की तलाश में पुलिस

चंद्रेसल मठ के महंत स्वामी देवानंद राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के रहने वाले हैं। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा की तहसील रजवाना के रहने वाले स्वामी देवानंद बीते 4 साल से कोटा स्थित चंद्रेसल गांव में रह रहे थे। यहां मठ में रहकर आध्यात्मिक जीवन जी रहे थे। भाजपा के पूर्व देहात जिला अध्यक्ष मुकुट बिहारी नागर ने बताया कि महंत देवानंद 15 दिन मठ में और कुछ समय सवाई माधोपुर रहते थे। उन्हें जूनागढ़ अखाड़े की तरफ से यहां नियुक्त किया गया था और उन्हीं की देखरेख में यह चंद्रेसल मठ चलता था।