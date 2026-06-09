Alwar News: बहरोड़-अलवर हाईवे पर साबी नदी का पुल बंद, रूट डायवर्ट होने से वाहन चालक परेशान

अगर आप बहरोड़-अलवर मार्ग से गुजरने वाले हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत काम की है। सोडावास में साबी नदी पर बने पुल की मरम्मत के काम के चलते सोमवार शाम से यहां वाहनों की आवाजाही को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। पुल को बंद करने के बाद अब हाईवे से गुजरने वाले भारी और छोटे वाहनों को नदी के पेटे (नदी के निचले हिस्से) में बनाए गए एक वैकल्पिक (कच्चे) रास्ते से निकाला जा रहा है।



अचानक पुल बंद होने और रूट डायवर्ट किए जाने की वजह से इस रूट पर सफर करने वाले आम लोगों और वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नदी के नीचे से बनाए गए वैकल्पिक रास्ते के कारण गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे लोगों का समय भी ज्यादा लग रहा है।