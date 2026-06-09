Neemrana ACB Trap: नीमराणा में पटवारी 4500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

एसीबी की जयपुर नगर तृतीय इकाई को एक पीड़ित (परिवादी) ने शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि उसकी ग्राम तलवाना (रैवाना पटवार हल्का, नीमराणा) में एक शामलाती (साझा) जमीन है। अक्टूबर 2025 में उसने इस जमीन पर अपनी बहनों का 'हक त्याग' (Right Relinquishment) करवाया था। इसी काम के बदले और म्यूटेशन (नामांतरण) खोलने के नाम पर पटवारी धर्म सिंह उससे 10,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। उस समय पीड़ित के पास पैसों का इंतजाम नहीं था, इसलिए वह पैसे नहीं दे पाया।



इसके बाद 22 मई को परिवादी ने अपनी इसी जमीन का सीमांकन करवाने के लिए सरकारी तौर पर आवेदन किया। मौका पाकर पटवारी धर्म सिंह ने फिर से अपनी पुरानी मांग दोहरा दी। उसने जमीन के सीमांकन का काम करने के बदले 10,000 रुपए और पुराने नामांतरण के काम के बदले 5,000 रुपए की रिश्वत मांगी।