शरीर ही ब्रह्माण्ड: साम्राज्य माया का

प्रकृति में गतिशीलता भी जड़ है। यह माया की शक्ति (विक्षेप) है, आत्मा का रूप नहीं है। माया का सब खेल है। ब्रह्म को निराकार कहा है। इसी चेतना के भीतर परा शक्ति है। इसी के गर्भ में अनन्त अस्तित्व है। यह शक्ति है कामना रूप-चेतना का आन्तरिक स्पन्दन-कुछ बनने का। सृजन की इच्छा, जिससे द्वैत का उदय होता है। एक चेतना, एक शक्ति। एक ज्ञान रूप, एक क्रिया रूप। ब्रह्म बेबस है - कर्ता भाव नहीं है। माया की अनंतता सर्वविदित है। माया ही इच्छा है, आमुखता है। सृजन के लिए माया का महामाया रूप, प्रकृति स्वरूप- सत-रज-तम रूप ही कार्यरत रहता है। इस माया भाव को समझना बहुत दुष्कर है। जैसा कि स्वयं कृष्ण भी कह रहे हैं-

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ (गीता ७.१४)

सारा जगत ब्रह्म का विवर्त है। माया ही ब्रह्म की शक्ति है। विश्व विवर्त माया का खेल है। ब्रह्म तो कामना करके मानो सो गया और माया मुखिया बनकर बैठ गई। अब ब्रह्म के हाथ में कुछ नहीं रह गया। ब्रह्म भी माया के चंगुल से कैसे छूटे! माया ही नर को प्रेरित करती है। नारी कामना का मूल स्रोत है। क्षुधा रूप यह कामना चेतना के जागरण के बाद जागती है। पुरुष कब आगे बढ़ जाता है, कब माया आहुत हो जाती है - एक स्वप्न जैसा खेल लगता है। इस बीच माया का रचना संसार आगे बढ़ जाता है।