Rajasthan Weather Update : राजस्थान के 31 जिलों में 3 घंटे में भारी बारिश-तूफानी हवा का डबल अलर्ट, IMD का नया अपडेट

Rajasthan Weather Update Today : राजस्थान में तेजी के साथ मौसम बदल रहा है। मानसून का आगाज अभी से दिखने लगा है। मौसम विभाग ने आज शनिवार सुबह 4.31 बजे नया अपडेट जारी किया है। जिसके तहत राजस्थान के 26 जिलों में ऑरेंज अलर्ट तो 5 जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, ब्यावर, भीलवाड़ा, अजमेर, डीडवाना-कुचामन, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, कोटपूतली बहरोड़, अलवर, टोंक, दौसा, खैरथल-तिजारा, डीग, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी तथा बारां जिलों में कुछ स्थानों पर तीव्र मेघगर्जन/गरज-चमक, ओलावृष्टि के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं इस दौरान 60-80 KMPH की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है।