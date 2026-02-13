अलवर: ट्रक-बाइक भिड़ंत में युवक की दर्दनाक मौत, 3 महीने पहले हुई थी शादी  

जानकारी के अनुसार जाकिल (25) पुत्र मोहम्मद अख्तर निवासी रानीका नगीना (हरियाणा), संतोष गुर्जर व महेन्द्र गुर्जर निवासी परसा का बास के साथ एक बाइक पर सवार होकर रूपबास पुलिया से उतरकर सामोला चौराहे की ओर जा रहे थे। पुलिया से कुछ आगे बढ़ते ही सामने से आ रहे ट्रक से उनकी टक्कर हो गई। हादसे में जाकिल की मौके पर ही मौत हो गई। उसके साथी महेन्द्र के नाक, हाथ और पसली में चोट आई है, जबकि संतोष को हल्की खरोंचे आई हैं।

निजी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन था मृतक