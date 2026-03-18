Tarot Horoscope Today 19 March 2026: चैत्र नवरात्रि के शुभ अवसर पर मेष से मीन तक जानें आज का टैरो राशिफल

Tarot Horoscope Today 19 March 2026: चैत्र नवरात्रि और हिंदू नव वर्ष के पावन अवसर पर गुरुवार का दिन विशेष ऊर्जा और नए संकेत लेकर आया है। टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार आज का दिन कई राशियों के लिए करियर, रिश्तों और आर्थिक मामलों में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। ग्रह-नक्षत्रों के साथ टैरो संकेत भी नई शुरुआत और अवसरों की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में मेष से मीन तक सभी राशियों के लिए यह दिन खास रहने वाला है, आइए जानते हैं आज का टैरो राशिफल।