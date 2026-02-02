Surya Grahan 2026: फरवरी के महीने में इस दिन लगेगा साल पहला सूर्य ग्रहण, इन राशियों पांच राशियों को रहना होगा संभलकर

Surya Grahan 2026: साल 2026 में साल का पहला सूर्य 17 फरवरी 2026 को लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण रहने वाला है। इस ग्रहण को 'रिंग ऑफ फायर' के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टिकोण से वलयाकार सूर्य ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस सूर्य ग्रहण के समय में सूर्य चंद्रमा को लगभग 96 प्रतिशत तक ढक लेता है। वलयाकार सूर्य ग्रहण के समय में आसमान में एक अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। ज्योतिष दृष्टिकोण से साल का पहला सूर्य ग्रहण कुछ राशियों के लिए खास नहीं रहने वाला है। इस समय में इन राशियों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं इस सूर्य ग्रहण से किन राशियों के जातकों को सावधान रहना होगा।