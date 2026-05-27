Jaipur: राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में नहीं मिला ठंडा पानी; छात्रों ने HOD के कमरे से बाहर निकाला फ्रिज

छात्र नेता रेवाड़ ने राजस्थान यूनिवर्सिटी में वीआइपी कल्चर पर आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी अपने बंद कमरों में एसी, कूलर और ठंडे पानी का आनंद ले रहे हैं, जबकि देश का भविष्य कहे जाने वाले छात्र चिलचिलाती गर्मी में गर्म पानी पीने को मजबूर हैं। छात्रों ने इस दौरान ​विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही को लेकर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि लाइब्रेरी में वॉटर कूलर और पानी की व्यवस्था जल्द दुरुस्त नहीं की गई, तो छात्र सामूहिक रूप से कुलपति सचिवालय का घेराव कर बड़ा आंदोलन करेंगे। छात्रों ने इस दौरान ​विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही को लेकर जमकर नारेबाजी की।