Weather Update: भीषण गर्मी के बाद मिलेगी राहत, 11 से 14 जून के बीच राजस्थान में बदलेगा मौसम, होगी बारिश

हालांकि 11 जून से मौसम में बदलाव शुरू होगा। विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में आंधी और बारिश की गतिविधियां तेज हो सकती हैं। 11 से 14 जून के बीच बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ भागों में 50 से 60 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज आंधी चल सकती है। इसके साथ मेघगर्जन और कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई गई है।