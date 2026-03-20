Rajasthan: गर्मियों में पेयजल आपूर्ति पर सरकार का ‘बड़ा फैसला’, कार्मिकों का अवकाश रद्द, गांव से शहर तक हर घर होगा प्रभावित

सरकार ने केवल निर्देश ही नहीं दिए, बल्कि वित्तीय संसाधनों के लिए तिजोरी भी खोल दी है। सरकार ने इस साल गर्मियों में निर्बाध जलापूर्ति के लिए दो सौ दस करोड़ का बजट जारी किया है। शहरों से लेकर गांव-गांव तक जल पहुंचाने के लिए इसे स्वीकृत किया गया है। शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति के लिए 55.88 करोड़ रुपए और ग्रामीण क्षेत्र में 154.83 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। साथ ही टैंकर से पानी की सप्लाई को लेकर भी खास प्लान तैयार किया गया है। जिन इलाकों में पेयजल लाइन से पानी पहुंचाना मुश्किल है ऐसे इलाकों में एक अप्रेल से लेकर 31 जुलाई तक टैंकरों से पानी सप्लाई का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए सौ करोड़ से भी ज्यादा का प्रावधान रखा गया है। इतना ही नहीं, मॉनिटरिंग और मरम्मत कार्यों के लिए बड़ी संख्या में श्रमिकों और वाहनों की तैनाती की जाएगी। पीक सीजन (मई से जुलाई) में 2500 श्रमिक और 450 किराए के वाहन हर महीने तैनात रहेंगे।