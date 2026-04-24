अलवर में दोस्त की पत्नी से बलात्कार के बाद कैसे दिल्ली पहुंचा राहुल? रची खौफनाक साजिश; फिर IRS की बेटी की बेरहमी से हत्या

आरोपी राहुल मीणा 21 अप्रैल की रात अलवर में दोस्त की पत्नी से बलात्कार के बाद बाइक से दिल्ली-मुंबई सुपर एक्सप्रेस वे पर पहुंचा। वहां से एंबुलेंस को रुकवाकर उसमें बैठकर दिल्ली पहुंचा। इसके बाद टैक्सी से सीधे आइआरएस अधिकारी के घर पहुंचा और उनकी बेटी के यौन उत्पीड़न के बाद मोबाइल चार्जर की केबल से उसकी गला घोंट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी राहुल मीणा सुबह करीब साढ़े 6 से 7 बजे के बीच मृतका के घर के आसपास के क्षेत्र में देखा गया था।