ऑपरेटर ने ट्रेन के आगे कूदकर दी जान, परिवार में पसरा मातम

गुरुवार सुबह पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमॉर्टम करवाया। प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी है। हालांकि, राजेश ने यह घातक कदम क्यों उठाया, इसका स्पष्ट कारण अभी तक सामने नहीं आया है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके।