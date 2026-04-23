अलवर में भीषण गर्मी का असर: पहली से आठवीं तक के स्कूलों का समय बदला

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, अलवर में अगले 4-5 दिनों तक भीषण गर्मी और लू का दौर जारी रहने की संभावना है। जिले में अधिकतम तापमान 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर के समय स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है। ऐसे में प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों को स्कूल भेजते समय पर्याप्त पानी पिलाएं और सावधानी बरतें। विशेषज्ञों के अनुसार गर्मी के मौसम में तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए। साथ ही खीरे, ककड़ी, छाछ का सेवन बेहतर होता है।