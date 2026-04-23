अलवर जिला परिषद की बैठक में दिखा अनोखा विरोध, गैस सिलेंडर कंधे पर लेकर पहुंचे पार्षद

बैठक में पार्षद जगदीश जाटव खाली सिलेंडर लेकर पहुंचे। पार्षद ने आरोप लगाया कि गैस सिलेंडर की भारी किल्लत है और वितरण में जमकर कालाबाजारी हो रही है। उन्होंने कहा कि स्थिति इतनी भयावह है कि शादी-विवाह जैसे मांगलिक आयोजनों के लिए भी समय पर गैस उपलब्ध नहीं हो पा रही है। इससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि वे इस समस्या को गंभीरता से लें और कालाबाजारी करने वाले तत्वों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें।