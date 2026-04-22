गर्मी का कहर: वाटर पॉइंट पर डेरा जमा रहे बाघ, ‘बारा लिवारी’ में दिखी ST-19 और उसके शावक

सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों के पुनर्स्थापन की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों और बेहतर प्रबंधन का परिणाम है कि आज सरिस्का में बाघों और शावकों की कुल संख्या 50 से अधिक पहुंच गई है। एनसीआर क्षेत्र के करीब होने के कारण सरिस्का आज न केवल एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन गया है, बल्कि बाघों के संरक्षण के लिए एक सुरक्षित 'हॉटस्पॉट' भी बनकर उभरा है। वन विभाग ने पर्यटकों से अपील की है कि वे सफारी के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करें और वन्यजीवों की शांति भंग न करें। सरिस्का की यह बढ़ती संख्या देश के वन्यजीव प्रेमियों के लिए किसी बड़े उत्सव से कम नहीं है।