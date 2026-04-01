Rajasthan: ट्रक ड्राइवर की लात-घूंसों से पिटाई करने वाले पुलिसकर्मी पर गिरी गाज, एडिशनल एसपी ने की कार्रवाई

बताया जा रहा है कि यह घटना सोमवार की है, जब पुलिस टीम एक्सप्रेस-वे पर वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों, खासकर लेन ड्राइविंग के लिए जागरूक कर रही थी। इसी दौरान एक ट्रक चालक से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते यह बहस मारपीट में बदल गई। आरोप है कि पुलिसकर्मी अनुराग ने चालक को लात-घूंसों से पीटा, जिससे वह घायल हो गया। बाद में उसे इलाज के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा।