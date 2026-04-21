अलवर में आज ‘ब्लैक आउट’ व मॉक ड्रिल, हवाई हमलों से बचाव का होगा अभ्यास

लाइट बंद करें: सायरन बजते ही अपने घरों, दुकानों और कार्यालयों की सभी लाइटें बंद कर दें। खिड़कियों से रोशनी बाहर न निकले, इसके लिए काला कागज या पर्दे का उपयोग करें।

वाहनों का संचालन: सड़क पर चलने वाले वाहन रुक जाएं और अपनी लाइटें बंद कर दें।

घबराएं नहीं: सायरन बजने पर भगदड़ न मचाएं। धूम्रपान, माचिस, मोबाइल की टॉर्च या फ्लैश लाइट का उपयोग पूरी तरह वर्जित है।

सुरक्षित रहें: एयर रेड सायरन बजते ही सुरक्षित स्थानों पर शरण लें। कांच की खिड़कियों से दूर रहें और जरूरत पड़ने पर जमीन पर लेट जाएं।

सरकारी निर्देशों का पालन: अफवाहों से बचें और केवल सरकारी अलर्ट या रेडियो/मोबाइल पर दी गई सूचनाओं पर ध्यान दें।

सायरन से पहचानें खतरा

प्रशासन के अनुसार, ड्रोन से हवाई हमले का संकेत 2 मिनट तक 'ऊंची-नीची' आवाज में सायरन बजाकर दिया जाएगा। जब खतरा टल जाएगा, तो इसकी सूचना 2 मिनट तक 'एक ही आवाज' में सायरन बजाकर दी जाएगी।