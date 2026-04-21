भरतनाट्यम की मोहक प्रस्तुति से सम्राट दत्ता ने बांधा समां

प्रथम प्रस्तुति ‘गणेश स्तुति- गजानन गणेश्वरन’ से हुई, जिसमें कलाकार ने भाव-भंगिमाओं के माध्यम से गणपति की स्तुति को सजीव कर दिया। इसके बाद सूरदास रचित भजन ‘वासुदेव घर जन्म लियो है’ तथा ‘राम रूप धरे मारे रावण को’ की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया।