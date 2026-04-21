21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

भरतनाट्यम की मोहक प्रस्तुति से सम्राट दत्ता ने बांधा समां

अलवर. अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस श्रृंखला के तहत स्पिक मैके की ओर से शहर के नॉलेज सिटी स्कूल एवं आर्मी पब्लिक स्कूल में शास्त्रीय नृत्य का मनोहारी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विख्यात कलाकार सम्राट दत्ता ने भरतनाट्यम की आकर्षक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय निदेशक गौरव खंडेलवाल, स्पिकमैके समन्वयक [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Jyoti Sharma

Apr 21, 2026

अलवर. अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस श्रृंखला के तहत स्पिक मैके की ओर से शहर के नॉलेज सिटी स्कूल एवं आर्मी पब्लिक स्कूल में शास्त्रीय नृत्य का मनोहारी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विख्यात कलाकार सम्राट दत्ता ने भरतनाट्यम की आकर्षक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय निदेशक गौरव खंडेलवाल, स्पिकमैके समन्वयक डॉ. रचना आसोपा एवं प्रधानाध्यापिका नीरा पांडे द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया।

प्रथम प्रस्तुति ‘गणेश स्तुति- गजानन गणेश्वरन’ से हुई, जिसमें कलाकार ने भाव-भंगिमाओं के माध्यम से गणपति की स्तुति को सजीव कर दिया। इसके बाद सूरदास रचित भजन ‘वासुदेव घर जन्म लियो है’ तथा ‘राम रूप धरे मारे रावण को’ की प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया।

‘जयनारायण, ब्रह्मपरायण, श्रीपति कमलाकांतम’ की प्रस्तुति पर सभागार तालियों से गूंज उठा। कार्यक्रम के समापन पर ‘वंदे मातरम्’ की भावपूर्ण प्रस्तुति ने उपस्थित जनों में देशभक्ति का उत्साह भर दिया।

संगीत संगत में गायन पर श्रीराग, नटुवंगम पर मोहना अय्यर तथा मृदंगम पर विग्नेश ने उत्कृष्ट सहयोग दिया। इस अवसर पर ब्रिगेडियर प्रदीप गोविंदन, आदित्य कमल, स्पिकमैके के शशांक झालानी व मृणाली सहित अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन रेणु गुंद, हिमानी व रश्मि ने किया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Apr 2026 11:58 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / भरतनाट्यम की मोहक प्रस्तुति से सम्राट दत्ता ने बांधा समां

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सरिस्का में बढ़ी गर्मी, बाघों ने बदली अपनी दिनचर्या: पर्यटकों के लिए साइटिंग बनी चुनौती

अलवर

Alwar: मॉल जैसी सुविधाओं से लैस होगा नया कन्वेंशन सेंटर, मिली 75 लाख की मंजूरी

अलवर

FCI की खरीद सीमा बनी किसानों की मुसीबत: बंपर पैदावार के बाद भी औने-पौने दाम में फसल बेचने को मजबूर अन्नदाता

अलवर

Alwar: शादी के नाम पर बड़ा धोखा: तीन लाख रुपये लिए, जेवर लेकर रफूचक्कर हुई ‘दुल्हन’

अलवर

बिना अनुमति स्वीमिंग पूल का संचालन किया तो प्रशासन लेगा एक्शन

समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.