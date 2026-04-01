Jalore Fire: थाना परिसर में लगी भीषण आग, 40 से ज्यादा बाइकें जलकर हुईं राख, अफरा-तफरी मची

जालोर। आहोर थाना परिसर में मंगलवार दोपहर अचानक लगी आग ने बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में वहां खड़ी जब्तशुदा गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में पुलिस के विभिन्न मामलों में जब्त की गई 40 से अधिक बाइक जलकर राख हो गईं, जबकि मौके पर मौजूद लोगों की तत्परता से कई अन्य वाहनों को समय रहते सुरक्षित हटा लिया गया। घटना के समय परिसर में करीब 100 से ज्यादा बाइक खड़ी थीं, जिससे हालात और गंभीर हो सकते थे।