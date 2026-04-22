Rajasthan News : दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी की गला घोंटकर हत्या, अलवर कनेक्शन से मामला गरम

आरोपी राहुल ने बुधवार को दिल्ली में युवती के साथ यौन उत्पीड़न और मर्डर से पहले मंगलवार रात को अलवर में भी एक विवाहिता का बलात्कार किया था। अगले दिन दिल्ली की घटना सामने आने के बाद बुधवार को अलवर निवासी पीड़िता ने भी आरोपी राहुल के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया है कि मंगलवार रात को आरोपी और उसका पति किसी विवाह समारोह में शामिल होने गए थे। इस दौरान उसका पति रात को वहीं रुक गया। इस बीच आरोपी उसके घर आया और उसके साथ बलात्कार किया। मामले में एसपी ने राजगढ़ पुलिस उपाधीक्षक को जांच सौंपी है।