Rajasthan News: सिर पर वार कर महिला की हत्या, शादी में गया था पति, लौटने पर घर में मिला पत्नी का लहूलुहान शव

जैसलमेर। जिले के दूरस्थ झिनझिनयाली गांव के पास स्थित बीरे की ढाणी में अज्ञात लोगों ने घर में घुस कर महिला की हत्या कर दी। इस वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई । बताया जा रहा है कि जब हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, तब महिला घर में अकेली थी और उसका पति किसी शादी समारोह में भाग लेने गया हुआ था। दो दिन बाद जब वह बुधवार को लौटा तो महिला का लहूलुहान शव घर में नजर आया।