Video: जैसलमेर. हनुमान चौराहा पर राहगीरों के लिए लगाया गया शरबत वितरण केंद्र

हनुमान चौराहा पर राहगीरों को शरबत, ठंडा पानी और प्रसाद वितरित करते गुरुद्वारा साध संगत के सेवादार।
भीषण गर्मी और तेज धूप के बीच गुरुद्वारा साध संगत एयरफोर्स रोड की ओर से हनुमान चौराहा पर सेवा शिविर लगाकर राहगीरों को मीठा शरबत, ठंडा पानी और चने का प्रसाद वितरित किया गया। दोपहर के समय बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे और शीतल पेय ग्रहण कर गर्मी से राहत महसूस की। सेवा शिविर में गुरुद्वारा साध संगत के सेवादारों ने पूरे उत्साह और समर्पण के साथ लोगों की सेवा की। चौराहे से गुजरने वाले वाहन चालक, मजदूर, व्यापारी, विद्यार्थी तथा अन्य राहगीरों को शरबत और ठंडा पानी उपलब्ध कराया गया।
साथ ही चने का प्रसाद भी वितरित किया गया। तेज गर्मी के बीच यह सेवा लोगों के लिए राहत का माध्यम बनी। सेवादारों ने बताया कि मानव सेवा और जरूरतमंदों की सहायता करना गुरुद्वारा परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी भावना के तहत गर्मी के मौसम में आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया। शिविर के दौरान लोगों को भाईचारे, सहयोग और सेवा के महत्व का संदेश भी दिया गया। शिविर का लाभ लेने वाले लोगों ने गुरुद्वारा साध संगत की पहल की सराहना करते हुए कहा कि भीषण गर्मी के दौर में इस प्रकार के सेवा कार्य समाज के लिए प्रेरणादायक हैं। आयोजन के दौरान सेवा, समर्पण और सामाजिक सहयोग की भावना का सुंदर उदाहरण देखने को मिला।
जैसलमेर के हिंगलाज मंदिर जीवणीयाई प्रांगण में 7 जून को ब्रह्मक्षत्रिय खत्री समाज ने जीवणीयाई विकास समिति के बैनर तले श्रमदान किया। सुबह तक चले कार्यक्रम में मंदिर परिसर के पौधों की छंटाई कर उन्हें व्यवस्थित किया गया। प्रांगण और चुगा चौकी की साफ-सफाई कर बेजुबान पक्षियों के लिए नए मिट्टी के परिंडे लगाए गए। समाज बंधुओं ने मोहल्ले वासियों से प्रतिदिन नियमित रूप से परिंडे भरने और पक्षियों के लिए दाना डालने का आग्रह किया। जीवणीयाई विकास समिति के महामंत्री मोहनलाल खत्री ने बताया कि प्रत्येक रविवार को मंदिर परिसर में श्रमदान कार्यक्रम होता है। संयोजक ऊषा खत्री ने भीषण गर्मी में पक्षियों के दाने-पानी की व्यवस्था हेतु घरों की छतों पर परिंडे लगाने तथा उन्हें प्रतिदिन भरने का संकल्प लेने का आह्वान किया। श्रमदान में सह संयोजक प्रेमराज बिछड़ा, कोषाध्यक्ष धनराज बिछड़ा, सह कोषाध्यक्ष रोहित बिछड़ा, बागवानी मंत्री सुरेश दड़ा, सदस्य भावना डलोरा एवं मंदिर पुजारी आनंद ने सहयोग किया।
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