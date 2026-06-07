Video: जैसलमेर. हनुमान चौराहा पर राहगीरों के लिए लगाया गया शरबत वितरण केंद्र

जैसलमेर के हिंगलाज मंदिर जीवणीयाई प्रांगण में 7 जून को ब्रह्मक्षत्रिय खत्री समाज ने जीवणीयाई विकास समिति के बैनर तले श्रमदान किया। सुबह तक चले कार्यक्रम में मंदिर परिसर के पौधों की छंटाई कर उन्हें व्यवस्थित किया गया। प्रांगण और चुगा चौकी की साफ-सफाई कर बेजुबान पक्षियों के लिए नए मिट्टी के परिंडे लगाए गए। समाज बंधुओं ने मोहल्ले वासियों से प्रतिदिन नियमित रूप से परिंडे भरने और पक्षियों के लिए दाना डालने का आग्रह किया। जीवणीयाई विकास समिति के महामंत्री मोहनलाल खत्री ने बताया कि प्रत्येक रविवार को मंदिर परिसर में श्रमदान कार्यक्रम होता है। संयोजक ऊषा खत्री ने भीषण गर्मी में पक्षियों के दाने-पानी की व्यवस्था हेतु घरों की छतों पर परिंडे लगाने तथा उन्हें प्रतिदिन भरने का संकल्प लेने का आह्वान किया। श्रमदान में सह संयोजक प्रेमराज बिछड़ा, कोषाध्यक्ष धनराज बिछड़ा, सह कोषाध्यक्ष रोहित बिछड़ा, बागवानी मंत्री सुरेश दड़ा, सदस्य भावना डलोरा एवं मंदिर पुजारी आनंद ने सहयोग किया।