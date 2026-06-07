रुआंसी हुई रसोई, सिलेंडर फिर महंगा, फिर बिगड़ा घरेलू बजट

रेगिस्तान में इस समय केवल गर्मी ही रिकॉर्ड नहीं बना रही, बल्कि आम व्यक्ति के घरेलू खर्च भी लगातार नए स्तर छू रहे हैं। एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए की ताजा बढ़ोतरी ने आम परिवारों की रसोई का बजट फिर झटका दिया है। जैसलमेर में घरेलू गैस सिलेंडर 935 रुपए से बढ़कर 964 रुपए का हो गया है। वाणिज्यिक सिलेंडर भी 3168 रुपए से बढ़कर 3179 रुपए पहुंच गया है। गौरतालब है कि मार्च 60 रुपए की वृद्धि हुई थी। अब जून में 29 रुपए और जुड़ गए। यानी केवल तीन महीनों में घरेलू सिलेंडर 89 रुपए महंगा हो चुका है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जब शहर और ग्रामीण इलाकों के परिवार पहले से ही बढ़े बिजली बिल, पेयजल व्यवस्था पर अतिरिक्त खर्च और महंगे परिवहन का दबाव झेल रहे हैं। पहली नजर में 29 रुपए की वृद्धि मामूली लग सकती है, लेकिन इसका असर मासिक और वार्षिक खर्च के स्तर पर कहीं बड़ा है। यदि कोई परिवार साल भर में 12 सिलेंडर उपयोग करता है तो मार्च से पहले की तुलना में उसे लगभग 1068 रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। यह राशि एक महीने की स्कूल फीस, बिजली बिल के बड़े हिस्से या कई दिनों की सब्जी-राशन खरीद के बराबर बैठती है। ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी उपयोग बढ़ने के बाद गैस कीमतों में हर बदलाव सीधे घरेलू बजट में दर्ज होता है। पहले जहां ईंधन विकल्प उपलब्ध थे, अब अधिकांश परिवार गैस पर निर्भर हैं।