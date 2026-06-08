उत्तराखंड हादसा: जैसलमेर की ज्योत्सना का 6 दिन बाद मिला शव, डॉक्टर बेटे समेत 5 की मौत, मां-बेटी की तलाश जारी

Uttarakhand Devprayag Accident: जैसलमेर: उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे ने राजस्थान के जैसलमेर के एक हंसते-खेलते परिवार को उजाड़ दिया। चारधाम यात्रा पर निकला यह परिवार उस वक्त हादसे का शिकार हो गया, जब उनकी कार अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में जा गिरी। इस भयानक दुर्घटना के 6 दिन बाद, रविवार को रेस्क्यू टीम ने 16 साल की ज्योत्सना परिहार का शव बरामद कर लिया है।