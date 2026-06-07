पोकरण : दो हाइवे, हजारों वाहन और रफ्तार बेलगाम, इंटरसेप्टर नदारद

गौरतलब है कि सरहदी जिले का पोकरण कस्बा दो राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 11 बीकानेर-जैसलमेर और 125 जोधपुर-पोकरण से जुड़ा होने के कारण यहां दिन-रात वाहनों का तांता लगा रहता है। स्वर्णनगरी जैसलमेर जाने वाले 90 प्रतिशत पर्यटक पोकरण होकर गुजरते है। इसके अलावा क्षेत्र के रामदेवरा गांव में वर्षभर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ये श्रद्धालु भी पोकरण से ही निकलते है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहन चालक तेज गति से निकलते है। इन वाहनों की जांच करने एवं टोकने वाला कोई नहीं है। जिसके कारण आए दिन तेज गति से निकलते वाहनों से हादसे का भी भय बना रहता है। दो राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा होने एवं प्रतिदिन सैकड़ों वाहनों की आवाजाही के बावजूद पोकरण पुलिस के पास न तो इंटरसेप्टर वाहन है, न ही गति नापने का कोई यंत्र। सरकार की ओर से पुलिस को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाने के दावे किए जा रहे है। जबकि सीमांत जिले के महत्वपूर्ण पुलिस थाने में ही वाहन व यंत्र का अभाव है।