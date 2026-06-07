Video: गड्ढ़ा सही नहीं पाटने से बढ़ी समस्या: गड्ढ़े में धंस गई यात्री बस, टला बड़ा हादसा

पोकरण क्षेत्र की रातडिय़ा ग्राम पंचायत के रातियानाडा में निर्माणाधीन उपस्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य रविवार को ग्रामीणों की ओर से रुकवाया गया। सरकार की ओर से रातियानाडा में स्वीकृत उपस्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण करवाया जा रहा है। रविवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण निर्माण कार्य पर एकत्रित हुए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भवन निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। निम्न गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किए जाने से भवन के कमजोर होने की आशंका है। जिससे हादसे का अंदेशा बढ़ जाएगा। ग्रामीणों ने विरोध जताते हुए बताया कि इस संबंध में जिम्मेदारों को अवगत भी करवाया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिस पर ग्रामीणों ने विरोध करते हुए कार्य को रुकवा दिया और अधिकारियों से गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है।