Alwar: ‘बारात लेकर आया तो लाश जाएगी…’, लग्न से एक दिन पहले शेरवानी खरीदने गए दूल्हे की दिनदहाड़े किडनैपिंग से मचा हड़कंप

इस घटना की खबर मिलते ही शादी वाले घर में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में दूल्हे के परिवार के सदस्य, रिश्तेदार व अन्य लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। करीब एक घंटे रास्ता पूरी तरह से बंद रहा। हालांकि इसके कुछ देर बाद दूल्हा महेश यादव में धौलागढ़ में मिल गया। धौलागढ़ थाने में मौजूद महेश से उसकी मां ने वीडियो कॉल पर बात की, तब मामला शांत हुआ और लोगों ने जाम खोला।