गलत कमेंट के चलते टेंशन में थी इन्फ्लुएंसर अनिता बिश्नोई, विषाक्त खाने के 4 दिन बाद पति ने दर्ज करवाई FIR

घटना से कुछ घंटे पहले अनिता ने भावुक संदेश पोस्ट किया था। जिसमें लिखा कि आज के बाद आपकी बहन इस दुनिया में नहीं दिखेगी। उनके फॉलोअर्स ने उन्हें हिम्मत बनाए रखने और गलत कदम न उठाने की सलाह दी थी। अनिता का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वह कह रही थी कि कोई भी महिला ऐसा कदम तभी उठाती है, जब उसकी इज्जत पर कीचड़ उछाला जाता है। अनिता के फेसबुक पर 13 लाख और इंस्टाग्राम पर 6.45 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं।