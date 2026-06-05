टोंक में ACB का ट्रैप: 20 हजार की रिश्वत लेते AEN सहित दो गिरफ्तार, मीटर लौटाने की एवज में मांगे थे 25 हजार

टोंक। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) टोंक इकाई ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) टोंक के सहायक अभियंता नवनीत सिंह गुर्जर और एक दलाल को 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने की। आरोपी नवनीत सिंह गुर्जर (44) पुत्र ब्रजराज सिंह निवासी मानसरोवर, जयपुर हाल सहायक अभियंता जेवीवीएनएल टोंक तथा मोहम्मद शाजिम (32) पुत्र मोहम्मद आबिद निवासी वार्ड नम्बर 32, टोंक हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर जेवीवीएनएल टोंक को गिरफ्तार किया गया।