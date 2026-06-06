Rajasthan: दिन में मैकेनिक रात में शातिर चोर, लग्जरी कारों को हैक कर मिनटों में करता था गायब, 4 साल बाद गिरफ्तार

थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का इस्तेमाल कर कारें चुराता था। पुलिस ने बताया कि चोरी के बाद वाहन को ऐसे मार्गों से ले जाया जाता था जहां निगरानी कम हो। सीसीटीवी कैमरों और टोल प्लाजा से बचते हुए कारों को दूसरे जिलों तक पहुंचाया जाता था और बाद में उन्हें कम कीमत पर बेच दिया जाता था। प्रारंभिक जांच में आरोपी के खिलाफ जयपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों में वाहन चोरी के कई मामले सामने आए हैं।