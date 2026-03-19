Weather Update: सीकर में गिरे ओले, IMD ने अगले 120 मिनट के लिए इन 16 जिलों में दिया आंधी-बारिश का येलो अलर्ट

बदलते मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने किसानों को भी सावधान रहने की सलाह दी है। विभाग ने कहा है कि पककर तैयार फसलों, कृषि मंडियों और धान मंडियों में खुले में रखे अनाज और जिंसों को ढककर रखें या सुरक्षित स्थान पर भंडारण करें, ताकि बारिश से नुकसान न हो। तेज हवाओं के कारण कई जगह खेतों में खड़ी गेहूं और सरसों की फसल भी आड़ी पड़ गई है। किसानों का कहना है कि इस समय होने वाली बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान होने की आशंका रहती है।