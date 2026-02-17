वक्ताओं ने कहा कि गैंगस्टर की ओर से व्यापारी रमेश रूलानिया की हत्या के बाद भी रंगदारी का सिलसिला नहीं थमा। कई व्यापारियों को फोन पर धमकियां मिल रही हैं। भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा को जान से मारने की धमकी दी गई है। कुचामन अब और लाशें नहीं गिनेगा, समय रहते सख्त कार्रवाई जरूरी है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि गैंगस्टर खुलेआम धमकी दे रहे हैं, लेकिन मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से बदमाशों के हौसले बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने कठोर कदम नहीं उठाए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।