17 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कुचामन शहर

Rajasthan: भाजपा नेता को गैंगस्टर की धमकी के बाद राजस्थान का यह श​हर आज बंद, सड़कों पर उतरे लोग; उग्र आंदोलन की चेतावनी

Kuchaman City Bandh: व्यापारियों व जनप्रतिनिधियों को धमकी देकर रंगदारी मांगने के विरोध में डीडवाना-कुचामन जिले का कुचामन शहर में आज बंद रखा गया है।

2 min read
Google source verification

कुचामन शहर

image

Anil Prajapat

Feb 17, 2026

Kuchaman city closed

गैंगस्टर की धमकी के विरोध में कुचामन शहर बंद। फोटो: पत्रिका

कुचामनसिटी। व्यापारियों व जनप्रतिनिधियों को धमकी देकर रंगदारी मांगने के विरोध में डीडवाना-कुचामन जिले का कुचामन शहर में आज बंद रखा गया है। कुचामन बंद के आह्वान का व्यापक असर देखने को मिल रहा है, शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद हैं। कुचामन बंद को सभी व्यापार मण्डलों ने समर्थन दिया है।

भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा को कुख्यात रोहित गोदारा गैंग के सदस्य विरेंद्र चारण की ओर से जान से मारने की धमकी मिलने के बाद सोमवार को सर्व समाज की बैठक हुई। जिसमें कुचामन शहर बंद रखने की घोषणा की गई थी।

कुचामन शहर में सुबह से ही दुकानें बंद है। 11 बजे शहरवासी कनोई पार्क में एकत्रित हुए। इसके बाद जुलूस के रूप में कुचामन पुलिस थाने तक पैदल मार्च निकाला गया। इस दौरान अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया।

व्यापारी वर्ग, सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। सर्व समाज ने प्रशासन को आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर उनके नेटवर्क का खुलासा नहीं करने पर प्रदेशस्तर पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी।

कुचामन अब और लाशें नहीं गिनेगा

वक्ताओं ने कहा कि गैंगस्टर की ओर से व्यापारी रमेश रूलानिया की हत्या के बाद भी रंगदारी का सिलसिला नहीं थमा। कई व्यापारियों को फोन पर धमकियां मिल रही हैं। भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा को जान से मारने की धमकी दी गई है। कुचामन अब और लाशें नहीं गिनेगा, समय रहते सख्त कार्रवाई जरूरी है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि गैंगस्टर खुलेआम धमकी दे रहे हैं, लेकिन मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से बदमाशों के हौसले बढ़ रहे हैं। प्रशासन ने कठोर कदम नहीं उठाए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

कुचामन में गैंग की बढ़ती दहशत

कुचामन शहर में रंगदारी के लिए गैंग ने शुरुआत में पांच प्रतिष्ठित व्यक्तियों को निशाना बनाया। पुलिस की धीमी कार्रवाई के बावजूद, घाटवा के व्यापारी रमेश रूलानिया की हत्या कर दी गई। इसके पहले शराब कारोबारी दातार सिंह और कुचामन के तीन अन्य प्रतिष्ठित लोगों को धमकियां मिल चुकी थीं। अब गैंग ने भाजपा नेता विजय सिंह पलाड़ा और उनके परिवार को निशाने पर लिया है। सरगना वीरेन्द्र चारण व्हाट्सएप पर धमकी भरे ऑडियो भेज रहा है और दैनिक गतिविधियों पर नजर रखकर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है।

ये भी पढ़ें

जयपुर से दिल्ली जाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, NH-48 पर जल्द ही फर्राटे से दौड़ेंगे वाहन, सिर्फ इतने घंटे में पूरा होगा सफर
जयपुर
Jaipur–Delhi National Highway

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

17 Feb 2026 12:35 pm

Published on:

17 Feb 2026 12:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Kuchaman City / Rajasthan: भाजपा नेता को गैंगस्टर की धमकी के बाद राजस्थान का यह श​हर आज बंद, सड़कों पर उतरे लोग; उग्र आंदोलन की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

कुचामन शहर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान: भाजपा नेता को गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर धमकी, मांगी रंगदारी, मचा हड़कंप

कुचामन शहर

Unique Wedding Card : राजस्थान में अनोखा शादी का कार्ड सुर्खियों में, कुचामन सिटी के रामूराम महला के पहल को मिली तारीफें

Rajasthan a unique wedding card making headlines Kuchaman City Ramu Ram Mahla received praise for his environmental conservation initiative
कुचामन शहर

डीडवाना में पुलिस ने दिव्यांग की इच्छा की पूरी, थाना प्रभारी ने पीठ पर बैठाकर थाने की कराई सैर

डीडवाना थाना एसएचओ राजेंद्र​ सिंह कमांडो की पीठ पर बैठे दिव्यांग नदीम, पत्रिका फोटो
कुचामन शहर

"वो मुझे जीने नहीं देगी…" पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं बना, सास-पत्नी से प्रताड़ित पति ने आखिरी वीडियो बनाकर दी जान

कुचामन शहर

ट्रेन से गिरा मजदूर, दोनों पैर कटे… 20 मिनट तक तड़पता रहा; लोग बनाते रहे फोटो-वीडियो

train
कुचामन शहर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.