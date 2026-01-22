Bikaner: पत्थर से पत्नी की हत्या कर लहूलुहान शव के पास बैठा रहा पति, 24 घंटे बाद खुद भी दे दी जान, ये वजह आई सामने

थानाधिकारी गणेश कुमार बिश्नोई ने बताया कि धनपत बावरी पत्नी के साथ बावरी मोहल्ला, कालवास में रहता था। उसके दो बेटे हैं, जो घरेलू कलह के चलते अलग-अलग स्थानों पर रहते हैं। मृतक के बेटे लखविन्द्र ने पुलिस को बताया कि उसका पिता भांग व अन्य नशे का आदी था और नशे की हालत में अक्सर गाली-गलौज व मारपीट करता था। इसी कारण दोनों बेटे काफी समय पहले घर छोड़कर अलग रहने लगे थे। पुलिस का मानना है कि लंबे समय से चला आ रहा तनाव और पारिवारिक विवाद इस खौफनाक घटना की मुख्य वजह रहा।