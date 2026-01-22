Jhunjhunun: ‘9 साल तक साथ रही लेकिन…’, प्रेमिका ने बनाया दूसरा प्रेमी तो Ex ने उठाया खौफनाक कदम, 2 पन्नों के सुसाइड नोट में लिख दी सारी बात

घटना के बाद पुलिस को विजय द्वारा लिखा गया दो पन्नों का सुसाइड नोट मिला है। नोट में उसने अपने प्रेम संबंध, मानसिक तनाव और टूटे हुए विश्वास का जिक्र किया है। उसने लिखा कि '9 साल तक साथ रही लेकिन अब किसी और लड़के से बात करने लगी', वह धोखे और भावनात्मक दर्द को सहन नहीं कर पा रहा था। पुलिस ने सुसाइड नोट को जब्त कर लिया है और उसकी जांच की जा रही है।