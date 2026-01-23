Priya Seth Marriage: प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद की शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल

हनीट्रैप में फंसाकर बाॅयफ्रेंड की हत्या कर शव सूटकेस में बंद करने की सनसनीखेज वारदात करने वाली प्रिया सेठ व हनुमान प्रसाद दोनों जयपुर की खुली जेल रहकर सजा काट रहे हैं। दोनों ने शादी के लिए पैरोल मांगी थी, जो उन्हें मिल गई है। गौरतलब है कि प्रिया सेठ ने जयपुर के झोटवाड़ा निवासी दुष्यंत शर्मा की हत्या (मई 2018) कर शव को सूटकेस में बंद कर आमेर क्षेत्र में फेंक दिया था।