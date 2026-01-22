22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

प्रोफेसर बनना चाहती थी… महंगे शौक के लिए चुना गलत रास्ता, जानें कौन है जयपुर के चर्चित हत्याकांड की मुख्य आरोपी प्रिया सेठ?

जयपुर। जयपुर के चर्चित दुष्यंत शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी प्रिया सेठ को जेल में नया प्यार मिल गया है। ऐसे में प्रिया सेठ अब शादी करने जा रही है। वह अपने नए प्रेमी के साथ 23 जनवरी को अलवर के बड़ौदामेव में शादी के बंधन में बंध जाएगी। इसके लिए प्रिया सेठ और हत्या [&hellip;]

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Jan 22, 2026

priya_seth_1

प्रिया सेठ। पत्रिका फाइल फोटो

जयपुर। जयपुर के चर्चित दुष्यंत शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी प्रिया सेठ को जेल में नया प्यार मिल गया है। ऐसे में प्रिया सेठ अब शादी करने जा रही है। वह अपने नए प्रेमी के साथ 23 जनवरी को अलवर के बड़ौदामेव में शादी के बंधन में बंध जाएगी। इसके लिए प्रिया सेठ और हत्या के दोषी हनुमान प्रसाद को पैरोल मिली है। आइए अब जानते हैं जयपुर के चर्चित हत्याकांड की मुख्य आरोपी प्रिया सेठ के बारे में…

आजीवन कारावास की सजा काट रही प्रिया सेठ मूल रूप से पाली जिले के फालना की रहने वाली है। तीन भाई बहन में सबसे बड़ी ​प्रिया शुरूआत से ही पढ़ाई में काफी होशियार थी। उसके 10वी और 12वीं कक्षा में भी अच्छे अंक आए थे। वह प्रोफेसर बनना चाहती थी। वह माता-पिता की परमिशन लेकर साल 2011 में आगे की पढ़ाई करने के लिए जयपुर आई थी। लेकिन, यहां आते ही उसने महंगे शौक के चक्कर में गलत रास्ता चुन लिया और अपराध की दुनिया में आगे बढ़ती चली गई।

इसलिए चुना गलत रास्ता

जयपुर में कुछ दिन प्रिया सेठ अपने रिश्तेदार के घर पर रही। लेकिन, कुछ दिन बाद ही वह पेइंग गेस्ट बनकर रहने लगी। यहां रोक-टोक करने वाला कोई नहीं था। लग्जरी लाइफ जीने वाली प्रिया को घरवाले जो रुपए भेजते थे, उनसे शौक पूरे नहीं हो रहे थे। ऐसे में उसने गलत रास्ता चुना और मौज-मस्ती के चक्कर में क्राइम की दुनिया में कदम रखा।

पहली बार 2014 में पकड़ी गई थी

प्रिया सेठ पहली बार वह 2 जुलाई 2014 को जयपुर के श्याम नगर थाना क्षेत्र में पकड़ी गई थी। लेकिन, कोर्ट पहुंचते ही उसे जमानत मिल गई थी। 30 नवम्बर 2014 को वह रजत पथ पर एटीएम में सेंध मामले में पकड़ी गई थी। इस मामले मेंं उसे तीन दिन बाद जमानत मिल गई थी।

लोगों को खूबसूरती के जाल में फंसाती

इसके बाद मौज-मस्ती के लिए प्रिया ने रास्ता बदला और अमीर युवकों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने लगी। इसके लिए उसने अपनी एक वेबसाइट भी बना रखी थी। उसने कई अमीर युवकों को अपना शिकार बनाकर लूटा। इसका खुलासा तब हुआ था, जब प्रिया ने लिव इन रिलेशन में रह रहे युवक से साढ़े सात लाख रुपए ऐंठे थे। इस मामले में प्रिया चार दिन तक पुलिस रिमांड पर रही थी।

दीक्षांत के साथ लिव-इन में रहने लगी

वह जयपुर में महंगे फ्लैट में रहती थी और हर माह खुद पर करीब 1.50 लाख रुपए खर्च करती थी। उसने महंगी शराब-सिगरेट पीने के साथ ही लग्जरी कार और हवाई सफर का शौक था। कई बार मुंबई, दिल्ली और नोएडा भी गई। इसी बीच उसकी दोस्ती श्रीगंगानगर निवासी दीक्षांत कामरा से हो गई। इसके बाद दोनों जयपुर में लिव-इन में रहने लगे। लेकिन, दीक्षांत का कर्जा उतारने के चक्कर में वह कातिल भी बन गई।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Vande Bharat Sleeper Train: राजस्थान को जल्द मिल सकती है पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जानिए प्रस्तावित रूट
जयपुर
Vande Bharat Sleeper Train

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Jan 2026 03:56 pm

Published on:

22 Jan 2026 03:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / प्रोफेसर बनना चाहती थी… महंगे शौक के लिए चुना गलत रास्ता, जानें कौन है जयपुर के चर्चित हत्याकांड की मुख्य आरोपी प्रिया सेठ?

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भैरू बाबा का अनोखा मेला: JCB से बनेगा चूरमा, एक माह से तैयारियों में जुटे हैं ग्रामीण, जानिए इस बार क्या रहेगा खास

jcb churma
जयपुर

OMR Sheet Scam: 9 साल से चलता रहा खेल ! भर्ती परीक्षाओं में OMR घोटाले ने खोले भर्ती सिस्टम के चौंकाने वाले राज

Good News Rajasthan Staff Selection Board New System Examination Center Reaching will be Easy
जयपुर

मानव वन्यजीव संघर्ष की बढ़ रही घटनाएं, इंसानों के लिए खतरा बन रहे आबादी में बढ़ते वन्यजीव

जयपुर. जेएलएन मार्ग पर घूमती नीलगाय। फोटो रघुवीर सिंह
जयपुर

बजट से उम्मीद: क्या राजस्थान का यह शहर देश के रेल नेटवर्क से जुड़ेगा?

Jaipur-Ahmedabad Passenger Train, Jaipur-Ahmedabad Passenger Train Stopped, Train News, Railway News, Indian Railway News, Jalore News, Sirohi News, Jodhpur-Sabarmati Passenger Train
जयपुर

बीजेपी मंत्री की जनसुनवाई में ‘मजबूर’ कांग्रेसी नेता की दस्तक, भजनलाल सरकार की कर दी तारीफ

Congress Worker Satish Pandey Attends Public Hearing
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.