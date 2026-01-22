प्रोफेसर बनना चाहती थी… महंगे शौक के लिए चुना गलत रास्ता, जानें कौन है जयपुर के चर्चित हत्याकांड की मुख्य आरोपी प्रिया सेठ?

प्रिया सेठ। पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। जयपुर के चर्चित दुष्यंत शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी प्रिया सेठ को जेल में नया प्यार मिल गया है। ऐसे में प्रिया सेठ अब शादी करने जा रही है। वह अपने नए प्रेमी के साथ 23 जनवरी को अलवर के बड़ौदामेव में शादी के बंधन में बंध जाएगी। इसके लिए प्रिया सेठ और हत्या के दोषी हनुमान प्रसाद को पैरोल मिली है। आइए अब जानते हैं जयपुर के चर्चित हत्याकांड की मुख्य आरोपी प्रिया सेठ के बारे में…
आजीवन कारावास की सजा काट रही प्रिया सेठ मूल रूप से पाली जिले के फालना की रहने वाली है। तीन भाई बहन में सबसे बड़ी प्रिया शुरूआत से ही पढ़ाई में काफी होशियार थी। उसके 10वी और 12वीं कक्षा में भी अच्छे अंक आए थे। वह प्रोफेसर बनना चाहती थी। वह माता-पिता की परमिशन लेकर साल 2011 में आगे की पढ़ाई करने के लिए जयपुर आई थी। लेकिन, यहां आते ही उसने महंगे शौक के चक्कर में गलत रास्ता चुन लिया और अपराध की दुनिया में आगे बढ़ती चली गई।
जयपुर में कुछ दिन प्रिया सेठ अपने रिश्तेदार के घर पर रही। लेकिन, कुछ दिन बाद ही वह पेइंग गेस्ट बनकर रहने लगी। यहां रोक-टोक करने वाला कोई नहीं था। लग्जरी लाइफ जीने वाली प्रिया को घरवाले जो रुपए भेजते थे, उनसे शौक पूरे नहीं हो रहे थे। ऐसे में उसने गलत रास्ता चुना और मौज-मस्ती के चक्कर में क्राइम की दुनिया में कदम रखा।
प्रिया सेठ पहली बार वह 2 जुलाई 2014 को जयपुर के श्याम नगर थाना क्षेत्र में पकड़ी गई थी। लेकिन, कोर्ट पहुंचते ही उसे जमानत मिल गई थी। 30 नवम्बर 2014 को वह रजत पथ पर एटीएम में सेंध मामले में पकड़ी गई थी। इस मामले मेंं उसे तीन दिन बाद जमानत मिल गई थी।
इसके बाद मौज-मस्ती के लिए प्रिया ने रास्ता बदला और अमीर युवकों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने लगी। इसके लिए उसने अपनी एक वेबसाइट भी बना रखी थी। उसने कई अमीर युवकों को अपना शिकार बनाकर लूटा। इसका खुलासा तब हुआ था, जब प्रिया ने लिव इन रिलेशन में रह रहे युवक से साढ़े सात लाख रुपए ऐंठे थे। इस मामले में प्रिया चार दिन तक पुलिस रिमांड पर रही थी।
वह जयपुर में महंगे फ्लैट में रहती थी और हर माह खुद पर करीब 1.50 लाख रुपए खर्च करती थी। उसने महंगी शराब-सिगरेट पीने के साथ ही लग्जरी कार और हवाई सफर का शौक था। कई बार मुंबई, दिल्ली और नोएडा भी गई। इसी बीच उसकी दोस्ती श्रीगंगानगर निवासी दीक्षांत कामरा से हो गई। इसके बाद दोनों जयपुर में लिव-इन में रहने लगे। लेकिन, दीक्षांत का कर्जा उतारने के चक्कर में वह कातिल भी बन गई।
