प्रोफेसर बनना चाहती थी… महंगे शौक के लिए चुना गलत रास्ता, जानें कौन है जयपुर के चर्चित हत्याकांड की मुख्य आरोपी प्रिया सेठ?

आजीवन कारावास की सजा काट रही प्रिया सेठ मूल रूप से पाली जिले के फालना की रहने वाली है। तीन भाई बहन में सबसे बड़ी ​प्रिया शुरूआत से ही पढ़ाई में काफी होशियार थी। उसके 10वी और 12वीं कक्षा में भी अच्छे अंक आए थे। वह प्रोफेसर बनना चाहती थी। वह माता-पिता की परमिशन लेकर साल 2011 में आगे की पढ़ाई करने के लिए जयपुर आई थी। लेकिन, यहां आते ही उसने महंगे शौक के चक्कर में गलत रास्ता चुन लिया और अपराध की दुनिया में आगे बढ़ती चली गई।