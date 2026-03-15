बदला मौसम का मिजाज, आज यहां अंधड़ के साथ बारिश की चेतावनी

बादलवाही के कारण पिछले 48 घंटों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री तक की गिरावट देखी गई है। विभाग ने चेतावनी दी है कि अंधड़ के समय कच्चे घरों और बिजली के खंभों के पास खड़ा होना असुरक्षित हो सकता है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक मौसम का यह बदला हुआ स्वरूप देखने को मिल रहा है, जिससे शाम के समय ठंडी हवाओं का जोर बढ़ गया है।