मीन मलमास शुरू: 21 दिनों तक मांगलिक कार्यों पर लगा ‘ब्रेक’, बन रहा है दुर्लभ चतुर्ग्रही योग

ज्योतिषियों के मुताबिक, इस बार 19 मार्च को अमावस्या युक्त प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। ऐसा दुर्लभ संयोग पूरे 9 साल बाद देखने को मिल रहा है। नवरात्रि के दौरान 'अबूझ मुहूर्त' होने के कारण कुछ विशेष शुभ कार्य किए जा सकेंगे। विशेषकर 26 मार्च को रामनवमी के पावन पर्व पर विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त रहेगा।