मैं तुमसे शादी करूंगा… कहकर युवती से किया दुष्कर्म, विरोध करने पर मारपीट

मामले में मोड़ तब आया जब युवती ने युवक पर शादी करने का दबाव बनाया। आरोपी कुलदीप ने न केवल शादी के वादे से पल्ला झाड़ लिया, बल्कि पीड़िता को डराना-धमकाना भी शुरू कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार बीते 13 मार्च को आरोपी पीड़िता के घर में घुस आया और शादी की बात को लेकर उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।