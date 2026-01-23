Alwar News: उम्रकैद की सजा काट रहे प्रिया सेठ व हनुमान प्रसाद की आज बड़ौदामेव में शादी 

गुरुवार को इस घर में चाक-भात की रस्में पूरी की गईं। इससे एक दिन पूर्व बुधवार को लग्न की रस्म पूरी हुई। हनुमान प्रसाद के पिता प्रेमसिंह चौधरी व मां चंद्रकला देवी इसी घर में रहते हैं। दुल्हन प्रिया सेठ पाली जिले की निवासी है। दुल्हन बनने जा रही प्रिया सेठ ने हनी ट्रैप में फंसाकर अपने बॉयफ्रेंड को (मई 2018) बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। उसकी लाश सूटकेस में हाईवे पर फेंक दी थी। प्रिया सेठ व हनुमान प्रसाद दोनों ओपन जेल में सजा काट रहे थे। इसी दौरान इनकी नजदीकियां बढ़ीं और प्रेम कहानी शुरू हो गई। दोनों करीब 6 महीने तक लिव इन में रहे और अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं।