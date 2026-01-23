23 जनवरी 2026,

अलवर

Alwar News: उम्रकैद की सजा काट रहे प्रिया सेठ व हनुमान प्रसाद की आज बड़ौदामेव में शादी 

Priya Seth and Hanuman Prasad&#8217;s marriage अलवर जिले का बड़ौदामेव कस्बा अचानक चर्चा में आ गया है। इससे भी ज्यादा चर्चा में है बड़ौदामेव कस्बे का होली चौक मोहल्ला। यहां उम्रकैद की सजा काट रहे हनुमान प्रसाद का घर है। शुक्रवार को हनुमान प्रसाद की शादी प्रिया सेठ से होने जा रही है। प्रिया सेठ भी [&hellip;]

अलवर

image

Rajendra Banjara

Jan 23, 2026

बड़ौदामेव स्थित हनुमान का घर (इनसेट में प्रिया सेठ) फोटो - (फोटो - पत्रिका)

Priya Seth and Hanuman Prasad's marriage अलवर जिले का बड़ौदामेव कस्बा अचानक चर्चा में आ गया है। इससे भी ज्यादा चर्चा में है बड़ौदामेव कस्बे का होली चौक मोहल्ला। यहां उम्रकैद की सजा काट रहे हनुमान प्रसाद का घर है। शुक्रवार को हनुमान प्रसाद की शादी प्रिया सेठ से होने जा रही है। प्रिया सेठ भी उम्रकैद की सजा काट रही है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इन दोनों को पैरोल मिली है। दोनों चर्चित हत्याकांड में शामिल रहे हैं। हनुमान प्रसाद का यह घर नाते-रिश्तेदारों से भरा हुआ नजर आया। घर के बाहर आकर्षक रोशनी की गई है।

बॉयफ्रेंड को बेरहमी से मौत के घाट उतारा

गुरुवार को इस घर में चाक-भात की रस्में पूरी की गईं। इससे एक दिन पूर्व बुधवार को लग्न की रस्म पूरी हुई। हनुमान प्रसाद के पिता प्रेमसिंह चौधरी व मां चंद्रकला देवी इसी घर में रहते हैं। दुल्हन प्रिया सेठ पाली जिले की निवासी है। दुल्हन बनने जा रही प्रिया सेठ ने हनी ट्रैप में फंसाकर अपने बॉयफ्रेंड को (मई 2018) बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। उसकी लाश सूटकेस में हाईवे पर फेंक दी थी। प्रिया सेठ व हनुमान प्रसाद दोनों ओपन जेल में सजा काट रहे थे। इसी दौरान इनकी नजदीकियां बढ़ीं और प्रेम कहानी शुरू हो गई। दोनों करीब 6 महीने तक लिव इन में रहे और अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं।

बाॅयफ्रेंड की हत्या कर शव सूटकेस में बंद कर फेंका था

हनीट्रैप में फंसाकर बाॅयफ्रेंड की हत्या कर शव सूटकेस में बंद करने की सनसनीखेज वारदात करने वाली प्रिया सेठ व हनुमान प्रसाद दोनों जयपुर की खुली जेल रहकर सजा काट रहे हैं। दोनों ने शादी के लिए पैरोल मांगी थी, जो उन्हें मिल गई है। गौरतलब है कि प्रिया सेठ ने जयपुर के झोटवाड़ा निवासी दुष्यंत शर्मा की हत्या (मई 2018) कर शव को सूटकेस में बंद कर आमेर क्षेत्र में फेंक दिया था।

हत्या के बाद भी दुष्यंत के पिता को फिरौती के लिए ब्लैकमेल किया गया। इस अपराध में शामिल दीक्षांत कामरा भी सजा काट रहा है, जो प्रिया सेठ का पूर्व में बॉयफ्रेंड रह चुका था। हनुमान प्रसाद शादीशुदा प्रेमिका के पति की हत्या के मामले में सजा काट रहा है। उसकी प्रेमिका भी पति की हत्या के मामले में सजा काट रही है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा शादी का कार्ड

प्रिया सेठ व हनुमान प्रसाद का शादी कार्ड भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस शादी कार्ड में प्रिया सेठ के पिता का नाम अशोक सेठ व मां का नाम किरण सेठ लिखा हुआ है। प्रिया के घर का पता नेहरू कॉलोनी, फालना (जिला पाली) लिखा हुआ है।

