28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चित्तौड़गढ़

RAPS : देश का चौथा स्वदेशी परमाणु रिएक्टर मई 2026 में ग्रिड से जुड़ेगा, डी. सुब्बाराव का बड़ा बयान

RAPS : राजस्थान परमाणु बिजलीघर के स्थल निदेशक डी. सुब्बाराव का बड़ा बयान। देश के चौथे स्वदेशी तकनीक से निर्मित राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना की इकाई-8 की पहली क्रिटिकलिटी अप्रेल माह में होगी।

less than 1 minute read
Google source verification

चित्तौड़गढ़

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 28, 2026

RAPS Site Director D. Subbarao big statement country fourth indigenously developed nuclear reactor will be connected to grid in May 2026

फाइल फोटो पत्रिका

RAPS : देश के चौथे स्वदेशी तकनीक से निर्मित राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना की इकाई-8 की पहली क्रिटिकलिटी अप्रेल माह में होगी। मई में इकाई-8 को सिंक्रोनाइज कर ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। यह बात राजस्थान परमाणु बिजलीघर के स्थल निदेशक डी. सुब्बाराव ने होमी भाभा खेल परिसर में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह को सम्बोधित करते हुए कहीं।

उन्होंने कहा कि रावतभाटा साइट का विस्तार होने जा रहा है। 700-700 मेगावाट प्रेशराइज़ड हैवी वाटर रिएक्टर इकाई 9-10 को सरकार ने मंजूरी दे दी है। सबसे पुरानी इकाई-2 ने उच्च उपलब्धता एवं क्षमता गुणांक के साथ बिना किसी परमाणु दुर्घटना के 45 वर्षों से अधिक समय तक बिजली उत्पादन कर 5525 शून्य दुर्घटना दिवस हासिल किए है। सामाजिक सरोकार कार्यक्रम के तहत 20 पंचायतों में 186 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।

उज्बेकिस्तान से मंगाया युरेनियम

डी. सुब्बाराव ने बताया कि न्यूक्लियर फ्यूल काम्प्लेक्स द्वारा मॉड्यूल-2 में फ्यूल बंडल का उत्पादन कर इकाई-7 को आपूर्ति की जा रही है। मॉड्यूल-1 में उत्पादन शुरू कर दिया गया है, इसके लिए उज्बेकिस्तान से 250 मैट्रिक टन यूरेनियम मंगवाया गया है।

परमाणु बिजलीघर की इकाई 3 व 4 ने 92. 57 फीसदी उपलब्धता हासिल कर वानो रेटिंग -2 और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए। इकाई 5 व 6 ने लगातार 579 दिनों तक संचालन का रिकार्ड बनाया।

ये भी पढ़ें

UGC New Guidelines : यूजीसी के नए नियम पर मचा बवाल, करणी सेना ने चेताया, राजस्थान में एस-4 का हुआ गठन, जानिए क्यों?
जयपुर
UGC New Guidelines sparked controversy Karni Sena issued warning know why formed S-4 in Rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 07:25 am

Hindi News / Rajasthan / Chittorgarh / RAPS : देश का चौथा स्वदेशी परमाणु रिएक्टर मई 2026 में ग्रिड से जुड़ेगा, डी. सुब्बाराव का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

चित्तौड़गढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: रात में गर्लफ्रेंड से मिलने गया इनामी बदमाश पकड़ाया, रातभर पुलिस चुपचाप कर रही थी इंतजार

Rajasthan Police
चित्तौड़गढ़

Chittorgarh: ऑटो रिक्शा के नंबर पर कार रजिस्टर्ड, फर्जी दस्तावेज से बैकलॉग में कराई एंट्री दर्ज, केस दर्ज

फर्जी दस्तावेजों से ऑटो के नंबर पर कार रजिस्टर्ड, फोटो मेटा एआइ
चित्तौड़गढ़

सांवलिया सेठ के दरबार में बरसे नोट : एक माह में 35 करोड़ से अधिक का चढ़ावा, क्विंटल में आया सोना-चांदी

Sanwaliya Seth
चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ में DSP पर बड़ा आरोप, युवक ने कहा- मारपीट कर अपहरण किया, FIR दर्ज

Cyber ​​Police Deputy Superintendent Giriraj Garg, DSP in kidnapping case, Chittorgarh News, Rajasthan News, Chittorgarh kidnapping case, साइबर पुलिस उप अधीक्षक गिरीराज गर्ग, डीएसपी पर अपहरण केस, चित्तौड़गढ़ न्यूज, राजस्थान न्यूज, चित्तौड़गढ़ अपहरण केस
चित्तौड़गढ़

सांवलिया जी सेठ भंडार गिनती: दूसरे चरण में 5.54 करोड़, मंगलवार को होगी तीसरे चरण की गणना

Sanwaliya Ji Seth
चित्तौड़गढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.