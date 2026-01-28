RAPS : देश का चौथा स्वदेशी परमाणु रिएक्टर मई 2026 में ग्रिड से जुड़ेगा, डी. सुब्बाराव का बड़ा बयान

उन्होंने कहा कि रावतभाटा साइट का विस्तार होने जा रहा है। 700-700 मेगावाट प्रेशराइज़ड हैवी वाटर रिएक्टर इकाई 9-10 को सरकार ने मंजूरी दे दी है। सबसे पुरानी इकाई-2 ने उच्च उपलब्धता एवं क्षमता गुणांक के साथ बिना किसी परमाणु दुर्घटना के 45 वर्षों से अधिक समय तक बिजली उत्पादन कर 5525 शून्य दुर्घटना दिवस हासिल किए है। सामाजिक सरोकार कार्यक्रम के तहत 20 पंचायतों में 186 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।