RAPS : देश का चौथा स्वदेशी परमाणु रिएक्टर मई 2026 में ग्रिड से जुड़ेगा, डी. सुब्बाराव का बड़ा बयान

फाइल फोटो पत्रिका
RAPS : देश के चौथे स्वदेशी तकनीक से निर्मित राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना की इकाई-8 की पहली क्रिटिकलिटी अप्रेल माह में होगी। मई में इकाई-8 को सिंक्रोनाइज कर ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा। यह बात राजस्थान परमाणु बिजलीघर के स्थल निदेशक डी. सुब्बाराव ने होमी भाभा खेल परिसर में आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस समारोह को सम्बोधित करते हुए कहीं।
उन्होंने कहा कि रावतभाटा साइट का विस्तार होने जा रहा है। 700-700 मेगावाट प्रेशराइज़ड हैवी वाटर रिएक्टर इकाई 9-10 को सरकार ने मंजूरी दे दी है। सबसे पुरानी इकाई-2 ने उच्च उपलब्धता एवं क्षमता गुणांक के साथ बिना किसी परमाणु दुर्घटना के 45 वर्षों से अधिक समय तक बिजली उत्पादन कर 5525 शून्य दुर्घटना दिवस हासिल किए है। सामाजिक सरोकार कार्यक्रम के तहत 20 पंचायतों में 186 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है।
डी. सुब्बाराव ने बताया कि न्यूक्लियर फ्यूल काम्प्लेक्स द्वारा मॉड्यूल-2 में फ्यूल बंडल का उत्पादन कर इकाई-7 को आपूर्ति की जा रही है। मॉड्यूल-1 में उत्पादन शुरू कर दिया गया है, इसके लिए उज्बेकिस्तान से 250 मैट्रिक टन यूरेनियम मंगवाया गया है।
परमाणु बिजलीघर की इकाई 3 व 4 ने 92. 57 फीसदी उपलब्धता हासिल कर वानो रेटिंग -2 और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए। इकाई 5 व 6 ने लगातार 579 दिनों तक संचालन का रिकार्ड बनाया।
बड़ी खबरेंView All
चित्तौड़गढ़
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग