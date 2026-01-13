Free Electricity : राजस्थान में 150 यूनिट फ्री बिजली योजना पर नया संकट, उपभोक्ताओं को लग सकता है बड़ा झटका

Free Electricity : राजस्थान में 150 यूनिट फ्री बिजली योजना में अब नई परेशानी सामने आ रही है। यह योजना प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से जुड़ी है, जिसके तहत राज्य सरकार स्तर पर हर घर पर 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाए जा रहा है। दावा किया गया था कि इससे महीने में करीब 150 यूनिट बिजली बनेगी और उपभोक्ताओं को उतनी ही बिजली मुक्त दी जाएगी, लेकिन बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) ने आशंका जताई है कि मानसून और सर्दियों के दौरान धूप कम होने से सोलर पैनल से बिजली उत्पादन घट सकता है।