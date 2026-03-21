Bikaner Airport : दिल्ली-बीकानेर का बदला समय, जयपुर के लिए मिलेगी अब सप्ताहिक फ्लाइट, देखें नया शेड्यूल

Bikaner Airport : बीकानेर सिविल एयरपोर्ट से संचालित फ्लाइट का नया समर शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसमें बीकानेर से फ्लाइट का 29 मार्च से 24 अक्टूबर तक का शेड्यूल जारी किया गया है। नए शेड्यूल में जयपुर-बीकानेर के बीच सप्ताह में एक दिन शुक्रवार को फ्लाइट मिलेगी। हालांकि एयरलाइंस ने सप्ताह में तीन दिन का स्लॉट लिया हुआ है। परन्तु अभी केवल एक दिन शुक्रवार को ही फ्लाइट शुरू करेगी। जबकि दिल्ली-बीकानेर फ्लाइट का समय बदला गया है।