राजस्थान में जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़, आतंकी के कहने पर कई राज्यों की रेकी; वीडियो बनाकर भेजे पाकिस्तान

जिला पुलिस अधीक्षक हरी शंकर ने बताया कि जिले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस लगातार खुफिया इनपुट पर नजर बनाए हुए है। इस संबंध में लालगढ़ जाटान पुलिस को सूचना मिली कि एक युवक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है। जांच में सामने आया कि आरोपी आकाशदीप (20) पुत्र पीरा सिंह हाल निवासी केरा चक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के संपर्क में था। वह प्लस 92 नंबरों पर वॉइस चैट करता था और सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के अन्य लोगों से भी जुड़ा हुआ था।