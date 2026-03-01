पाक की फिर नापाक हरकत, ड्रोन से गिराई पचास करोड़ रुपए की हेरोइन की खेप

श्रीगंगानगर. अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की ओर से अवैध मादक पदार्थो की तस्करी का सिलसिला थमा नहीं है। पाक से आया एक ड्रोन रावला थाना क्षेत्र गांव 2 केएडी के पास दस किलो हेरोइन गिराकर वापस चला गया। इस हेरोइन की अन्तरराष्ट्रीय बाजार में करीब पचास करोड़ रुपए की कीमत आंकी जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक हरीशंकर ने बताया कि पुलिस के पास यह सूचना आई थी, इसके बाद रावला क्षेत्र गांव 2 केएनडी में आधा आधा किलोग्राम के बीस पैकेट बरामद किए। इन पैकटों में हेरोइन भरी हुई थी। इनका वजन किया गया तो यह दस किलोग्राम हुआ। इस हेरोइन की खेप की डिलीवरी के लिए पंजाब ड्रग्स माफिया सक्रिय था। उन्होंने बताया कि इन पैकेटों केा लेने के लिए आए पंजाब के तीन और श्रीगंगानगर क्षेत्र के दो आरोपियों को गिरफतार किया गया है। अनूपगढ़ के सीओ प्रशांत कौशिक ने बताया कि रावला क्षेत्र गांव 2 केएनडी के पास बॉर्डर एरिया में बुधवार देर रात पाक ड्रोन के आने के बाद वहां पंजाब ड्रग्स माफिया की मूवमेंट हुई। मुखबिरों ने यह जानकारी पुलिस से सांझा की। इसके बाद पुलिस ने वहां घेराबंदी करते हुए गुरुवार तड़के पांच युवकों को दबोच लिया। इन आरोपियोें से प्रारभिंक जानकारी जुटाई जा रही है। वहीं बरामद किए गए हेरोइन के पैकेटों को जब्त किया गया है। विदित रहे कि रावला सीआई के अवकाश पर होने की वजह से एसपी ने वहां पदमपुर सीआई सुमन जयपाल को भेजा था। इस महिला सीआई के पास मुखबिरों की सूचना के बाद पुलिस ने अपने स्तर पर पूरा खेल का खुलासा किया है।