राजस्थान में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, पोस्ट ऑफिस के जरिए आया धमकी भरा पत्र

धमकी भरे पत्र के स्रोत का पता लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हुईं। कोलकाता के पते का इस्तेमाल कर भेजे गए पत्र की ट्रेसिंग के लिए साइबर सेल और डाक विभाग की मदद ली जा रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। घटना के बाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई। प्रवेश द्वारों पर जांच बढ़ाई गई और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए।