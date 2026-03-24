कांग्रेस की बैठक में संगठन मजबूती पर फोकस,जनसुनवाई व जन मुद्दों को लेकर बनी रणनीति

श्रीगंगानगर. जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक सोमवार को नई धान मंडी स्थित जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष व विधायक रूपिन्द्र सिंह कुन्नर की अध्यक्षता में हुई। शुरुआत भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव के चित्रों पर पुष्पांजलि से हुई। कुन्नर ने प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा से मिले संगठनात्मक कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने मनरेगा, पेयजल संकट, कानून व्यवस्था, नशे की अवैध बिक्री, किसान समस्याएं व गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की बात कही।
कुन्नर ने बताया कि प्रत्येक सोमवार सुबह 11 से शाम 5 बजे तक सांसद या विधायक की ओर से जनसुनवाई होगी। 6 अप्रेल को सूरतगढ़ विधायक डूंगर राम गेदर जनसुनवाई करेंगे। प्रत्येक माह 28 तारीख को जिला स्तरीय व 21 तारीख को ब्लॉक स्तरीय बैठक होगी। अगली बैठक 28 अप्रेल को सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में तय की गई। रायसिंहनगर विधायक सोहन लाल नायक व सूरतगढ़ विधायक गेदर ने भी विचार व्यक्त किए।
बैठक में पूर्व विधायक जगदीश जांगिड, राजकुमार गौड़, राजेन्द्र भादू, महेन्द्र सिंह बराड़, दौलत राज समेजा, पूर्व मंत्री परमजीत सिंह रंधावा, जिला प्रमुख दुलाराम इंदलिया, रामस्वरूप मांझू, रामदेवी बावरी, गंगन वंडिग, अनूप बाजवा, विकास गौड़, बलदेव सिंह बराड़, सुरेन्द्रपाल सिंह बराड़ सहित कई जनप्रतिनिधियों ने विचार रखे। वक्ताओं ने क्षेत्रीय समस्याएं उठाते हुए समाधान के लिए निरंतर प्रयास का संकल्प जताया।
