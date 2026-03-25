Sri Ganganagar Court Threat: श्रीगंगानगर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप; सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

श्रीगंगानगर। राजस्थान में कोर्ट परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब श्रीगंगानगर के जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। डाक के जरिए भेजा गया धमकी भरा लेटर मिलने के बाद बुधवार को कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी की सूचना सामने आते ही जिला प्रशासन, पुलिस महकमा और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आई गई।